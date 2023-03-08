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15 bin TL için ayda 150 TL kesilecek

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Bakan Taçoy, maaşlardan toplam kesilecek rakamın 15 bin TL için 150 TL aylık olduğunu açıkladı

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15 bin TL için ayda 150 TL kesilecek
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Mecliste konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, maaş kesintisine herkesin itiraz hakkı olduğunu ifade ederek, ilk alınan kararın hemen ardından Sosyal Sigortalar Dairesinin itiraz formunu da hazırladığını belirtti.
Maaşlardan toplam kesilecek rakamın 15 bin TL için 150 TL aylık olduğunu kaydeden Taçoy, rakamın çok daha fazlaymış gibi lanse edildiğini anlattı.
CTP Milletvekili Devrim Barçın ise, Yapılan düzenlemede, 15 bin TL maaş alan özel sektör çalışanlarına da kesinti öngörüldüğünü ifade etti. Barçın, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 15 gün içinde itiraz hakkı olduğu için, yeni artıştan sonra maaşı 15 bin TL’yi geçecek olan asgari ücretlilere itiraz hakkı da verilmediğini belirtti. Barçın, kesintinin 13’üncü maaş da dahil tüm gelirleri kapsadığını dile getirdi.
 
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