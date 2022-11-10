HALKIN SESİ’nin 80. Yılı’na özel önemli kongre

GAÜ’de 10-12 Kasım 2022 tarihleri arasında “Halkın Sesi Gazetesinin 80. Yılı: Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi” düzenleniyor





Girne Amerikan Üniversitesi’nde GAÜ İletişim Fakültesi, Türk Birliği Dayanışma Derneği, EKO Avrasya Vakfı ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti işbirliğinde 10-12 Kasım 2022 tarihleri arasında “Halkın Sesi Gazetesinin 80. Yılı: Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi” düzenleniyor.

Kongre hakkında açıklama yapan GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muharrem Özdemir, kongre ile hedeflerinin Kıbrıs Türkünün milli birlik beraberliğini sağlayan HALKIN SESİ’ni analiz etmek olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkünün verdiği mücadeleyi yansıtan HALKIN SESİ’nin geçmişine ışık tutmayı amaçladıklarını anlatan Özdemir, bu konuda farkındalık yaratmak istediklerini dile getirdi.

Muharrem Özdemir, HALKIN SESİ’nin toplumsal birlikteliği inşa eden başarılı bir gazetedir olduğuna dikkat çekerek bu konudaki bilinci artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kongrenin program akışı şöyle:

Bölüm 1.

09:30 Misafirlerin yerini alması

10:00 Şehitleri anma

10:02 İstiklal Marşı okunması

10:03 Günün anlamını anlatan kısa bilginin okunması, Halkın Sesi ve Dr.Fazıl Küçük hakkında kısa tanıtım filminin izlenmesi.

10:10 Resmi açılış konuşmaları

Kongreyi düzenleyen GAÜ İletişim Fakültesi, Türk Birliği Dayanışma Derneği, EKO Avrasya Vakfı ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti adına GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Nariman SAYGILI’nın açılış konuşması

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet KÜÇÜK’ün konuşmaları

GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Umay Günay TÜRKEŞ’in konuşmaları

Azerbaycan, Özbekistan, Kazakhistan ve diğer ülkelerden gelen misafirler adına Prof.Dr. Tuğrul İSMAİL’in konuşması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Özgür Kasım AYDEMİR’in konuşmaları

Kuzey Makedonya Milletvekili Sn. Enes İBRAHİM’in konuşması

KKTC Milletvekili Hasan Küçük konuşması

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü, DP Genel Sekreteri ve KKTC Milletvekili Serhat AKPINAR’ın konuşması

Bölüm 2. 11:00 Panel (sahnede konulmuş koltuklara misafirlerin davet edilmesi).

Moderatör: - Doç. Dr. Muharrem Özdemir. GAÜ İletişim Fakültesi dekan yardımcısı.

Prof.Dr. Kılzhıbek Kusmanova. Amanzholov Kazakhistan Üniversitesi Öğretim Üyesi

Sn. Recep Garip. Şair, Yazar, Ressam ve TBMM 22. Dönem eski Milletvekili

Prof.Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Osman Can Ünver. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Orza Sapayev. Kazakhistan temsilcisi ve İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi

Sn. İsmail Bozkurt. KIBATEK Fahri Başkanı, araştırmacı yazar.

Sn. Gözde Kılıç. Eko Avrasya Akademik Kurulu Üyesi

Bölüm 3.

Eko Avrasya Vakfı Başkanı Sn. Hikmet Eren beyin günün anlam ve hatırasına taktimleri

