Başbakan Üstel: “KIB-TEK yaşayacak ve Kıbrıs Türk Halkı’na hizmet vermeye devam edecektir. KIB-TEK çalışanları rahat olsun, yanlış bilgilere itibar etmesin. Biz onların ve ülkemizin zararına olacak hiç bir şey yapmayız”

Başbakan Ünal Üstel, elektrik konusunda yaşananlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Üstel, “enerji konusunda ülkemizi ve halkımızı enerjisiz bırakmamak konusunda kararlıyız. Biz hiç bir kesimin değil sadece ve sadece ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını gözetiyoruz.” dedi.

“Şu anda ülkenin ihtiyaç duyduğu enerjinin yarısının KIB-TEK, yarısının da AKSA tarafından üretildiğini ancak üretilen miktarın yetersiz kaldığını” ifade eden Başbakan Üstel şunları kaydetti:

“Kablo ile elektrik gelmesi için 4-5 yıla ihtiyacımız var. Bu süre içerisinde artacak olan enerji ihtiyacımızı karşılamak için KIB-TEK mutlaka yatırım yapmalıdır ve yapacaktır. Sadece bu yıl KIB-TEK’e yatırım yapılması için 635 milyon TL kaynak yarattık. Sınırüstü bölgesinde 7 milyon Euro’ya mal olacak bir trafo merkezi kurulması için ihale sonuçlandı. Teknecik Elektrik Santrali’ne ek 40 megavata kadar çıkacak bir yatırım yapılmasını öncelikli projelerimiz arasına almış durumdayız. Şimdiye kadar tamir edilmeyen üniteler Türkiye tarafından tamir ediliyor. Borçlarının kapanması için bir yapılandırma çabası içerisindeyiz. Buradan bir kez daha açıkça vurgulamak istiyorum; KIB-TEK yaşayacak ve Kıbrıs Türk Halkı’na hizmet vermeye devam edecektir. KIB-TEK çalışanları rahat olsun, yanlış bilgilere itibar etmesin. Biz onların ve ülkemizin zararına olacak hiç bir şey yapmayız. “

Başbakan Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Dönemin CTP hükümeti ile AKSA arasında 2009 yılında yapılan sözleşmeye göre AKSA’nın sözleşmesinin bitmesine 4 yıl daha var. Ancak bu sürenin kaybedilmemesini ve 4-5 yıla kadar Türkiye’den kablo ile elektriğin getirilmesini hedefliyoruz.

Ayrıca kablo ile elektrik gelse bile ülkenin arz güvenliğini garanti altında tutulması, yaşanılacak sıkıntılara karşı hazırlıklı olmak için ülkemizdeki santraller de çalışmaya hazır durumda devam etmeli. Dolayısıyla bu noktada da herhangi bir sıkıntımız yok.

Çıkacak bu yasa sayesinde elimizi de güçlendirerek ve hızlı hareket ederek tıpkı diğer şirketlerle yaptığımız görüşmeler gibi AKSA ile de görüşeceğiz.

Bu elbette AKSA ile anlaştık, her şey bitti demek değildir. AKSA’dan başka şirketlerle de görüşüyoruz, görüşmeye de devam edeceğiz.

Tüm görüşmelerimizin odak noktasında bir tek konu olacak; o da KKTC’ye Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi ve enterkonnekte sistemdir.

Öte yandan Mecliste konuşan Üstel, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Aksa ile alakalı bir tasarı olmadığını, değişikliğin de şirkete endeksli olmadığını belirterek, amacın her sene ortaya çıkan enerji açığını karşılamak olduğunu söyledi.

Üstel, ülkede enerjideki arz güvenliğinin, ekonominin ve yenilenebilir enerjinin önünün açılmasının tek çıkış yolunun, Türkiye’den getirilecek kabloyla elektrik ve enterkonnekte sistem olduğunu kaydetti.

Kabloyla elektriğin ülkeye gelmesi için 5 yıla ihtiyaç olduğundan Kamu İhale Yasası'nı geçirip, ilgili şirketlerle görüşerek enerji açığını kapatmak zorunda olduklarını ifade eden Üstel, güneş enerjisiyle ilgili sistemin dolu olduğunu ve kabloyla elektrik gelince enerjinin önünü açacaklarına inanç belirtti.

Ünal Üstel, “Ben bile istesem, bir arkadaşım da istese, torpil yapıp evine güneş enerjisi bağlayamayız” dedi, sistemin kapasitesini doldurduğunu, bu nedenle kabloyla elektriğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

