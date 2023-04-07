“İspatlamazsanız, sabotajı yapan sizsiniz”

CTP Genel Başkanı Erhürman, Başbakan Üstel’in, elektrik kesintileriyle ilgili EL-SEN’i “sabotaj” iddiasıyla suçlamasına ilişkin “Sabotaj iddiasını ispatlamazsanız, sabotajı yapan sizsiniz!” dedi

Mecliste konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşanan sürecin tuhaf olduğunu, Meclis’e getirilen yasa tasarısı ile ilgili ivedilik alınmadığını kaydetti. Süreci anlatan ve Meclis’in bu tasarı ile ilgili olağanüstü toplantıya çağrılmasını anlayamadıklarını ifade etti. Erhürman, Kıb-Tek ile ilgili şirket arasında imzalanan sözleşmeye bakıldığında 3 yıl uzatma maddesi olduğunu, ancak sözleşmenin tamamlanmasına 11 ay kaldığını, şirketin internet sayfasında da sözleşmenin 2027 yılına kadar uzatıldığını yazdığını kaydetti.

Sözleşmenin 15+3 yıl olduğunu, yani Mart 2024’ten itibaren sözleşmenin 3 yıl daha uzatılabileceğini ifade eden Erhürman, sözleşmenin 2029-2030 yıllarına uzatılması halinde ülkenin geleceğinin riske atılacağını, çünkü yenilenebilir enerji, fuel oilden vazgeçilmesi, doğal gaza geçilmesi ve enterkonnetke, kablo ile ülkeye elektrik gelmesi planlanıyorsa veya Kıbrıs sorunu çözülürse bu sözleşmeye bağlı kalınmasının doğru olmayacağını anlattı.

Başbakan Ünal Üstel’in, elektrik kesintileriyle ilgili EL-SEN’i “sabotaj” iddiasıyla suçlamasına ilişkin Erhürman, “Sabotaj iddiasını ispatlamazsanız, sabotajı yapan sizsiniz!” dedi.

