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Güzelyurt'un bir kısmı 12 saattir elektriksiz

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Güzelyurt'un bir kısmı 12 saattir elektriksiz
NİYAZİ ERGÜLEN
Güzelyurt bölgesinde yeraltı elektrik kablosunun patlaması sonucunda bölgenin bir kısmı yaklaşık 12 saattir elektriksiz.
Güzelyurt Cadesi uzerinde eski Cypruvex fabrikası önünde 04.16 sıralarında yer altı kablosunun patlmasi nedeniyle Güzelyurt'un bir bölümü elektriksiz kaldı. Sabah 05.00'te Lefkoşa'dan gelen Kıb-Tek ekibi saat 10.00'a kardar tamirat yapmasına rağmen sorun giderilemedi. Saat 10.00 itibari ile gelen ikinci ekip çalışmalarını sıcak altında sürdürüyor 4- 5 saat sonra elektriğin gelecegi açıklandı.
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