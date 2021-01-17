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Güzelyurt açık pazar yağmura teslim oldu

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Güzelyurt açık pazar yağmura teslim oldu
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Güzelyurt'ta kurulan açık pazar, alt yapı yetersizliğinden dolayı dün yağmur ve rüzgâra teslim oldu. Sabah saatlerinde yağan yağmurdan dolayı stantlar zarar görürken, pazara gelen vatandaşlar ise sulardan pazara girecek yer bulamadılar.

Açık pazar esnafı ise bir taraftan eşyalarını kurtarmak için seferber olurken, diğer taraftan da satış yapamamanın üzüntüsünü yaşarken, yetkilerin duyarsızlığına tepki gösterdi.
 
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