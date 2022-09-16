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“Gurur duyacağımız bir başşehrimiz yok”

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CTP’nin LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, , kamusal alanların, meydanların, caddelerin ve sokakların yetersiz olduğunu söyledi ve “Gurur duyacağımız bir başşehrimiz yok” dedi

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“Gurur duyacağımız bir başşehrimiz yok”
 
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Lefkoşa milletvekili, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı olarak açıklanan Sıla Usar İncirli ve LTB eski Başkanı Kutlay Erk, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’ni (BAÜ) ziyaret etti.
BAÜ ziyaretinde üniversiteler ile şehrin buluşmasının önemine de işaret eden İncirli, toplu ulaşımın olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu vurguladı. Öğrencilerin sosyal, sportif ve kültürel aktivite yapabilecekleri yerlerin LTB sınırları içinde çok sınırlı olduğunun altını çizen İncirli, kamusal alanların, meydanların, caddelerin ve sokakların yetersiz olduğunu vurguladı. “Gurur duyacağımız bir başşehrimiz yok” diyen İncirli, Lefkoşa’nın sadece Lefkoşalıların değil herkesin başşehri olduğunu kaydetti. Lefkoşa’yı bir başşehir görüntüsüne kavuşturmak zorunda olduklarının altını çizen İncirli, öğrencilerin de güvenle zamanlarını geçirebilecekleri bir şehir yaratmayı hedeflediklerini anlattı. Lefkoşa’nın birçok karanlık sokağının olduğunu belirten İncirli, bisiklet ve yaya yollarının yetersiz olduğunu ifade etti, meydanların da iyi düzenlenmiş olmamasını eleştirdi.
Ulaşımın önemine işaret eden İncirli, “Toplu ulaşım, öğrencilerin hayatlarının çok önemli bir parçasıdır” diye konuştu. Ülkede toplu ulaşım olmadığını ve üniversite öğrencilerinin ulaşımda zorluklar yaşadığını söyleyen İncirli, şehir güvenliği, ulaşım ve kamusal alanların artırılmasıyla ilgili çalışmalara da öncelik vereceklerini belirtti.
İncirli, “Bunu hep birlikte yapabilir ve yönetebiliriz. Karanlık sokaklar meselesinde de herkes topu birbirine atıyor. Sorunları geçiştirmek değil çözmek için tüm taraflarla bir araya gelip sonuç alınması için çaba harcayacağız, belediyenin ağırlığını ve etkisini hissettireceğiz” dedi. Şehir ile üniversitelerin birbirleriyle birleşmiş olmadığını kaydeden İncirli, “Ülkede yaşayan insanlarla öğrenciler arasında bir kopukluk vardır. Biz köprü olmaya hazırız. Üniversitelerle öğrencilerle şehrin birleşmesi için köprüler kuracağız” ifadelerini kullandı.
 
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