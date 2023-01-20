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Gözyaşları Tahsin için

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Geçirdiği trafik kazası sonucu gencecik yaşta hayata veda eden 26 yaşındaki Tahsin Tilki, Altınova’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

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Gözyaşları Tahsin için
Trafik kazasında önceki gün hayatını kaybeden 26 yaşındaki Tahsin Tilki Altınova’da gözyaşları arasında yüzlerce sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı.
İskele - Mağusa anayolu üzerinde geçtiğimiz Salı gecesi gecesi 26 yaşındaki Tahsin Tilki yönetimindeki PE 849 plakalı araç ile Mağusa istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Otel Çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp reklam tabelasına çarpmıştı.
Ağır yaralanan 26 yaşındaki Tahsin Tilki tedavi görmekte olduğu Mağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak önceki gün yaşamını yitirmişti.
 
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