Kaza yapan hemşire ucuz kurtuldu

Lefkoşa Girne Anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atarak yol kenarına savruldu

Lefkoşa Girne Anayolunda dün meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi.

Lefkoşa’dan Girne istikametine doğru yönetimindeki RT 823 plakalı salon araçla seyreden ve direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kadın anayolda takla atarak yol kenarına savruldu.

Yoldan geçenlerin yardımı ile araçtan çıkarılan sürücü hafif yaralanırken, kazanın şokunu yaşayan genç kadın gözyaşlarına boğuldu.

Hemşire olduğu öğrenilen genç kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.

