Gözler başkan adaylarında

Başkent Lefkoşa’da toplumun önde gelen birçok ismi başkan adayı olarak anılmaya başladı
Ülke siyasetinde yerel seçim sancısı yaşanıyor. 27 Kasım’da 18 beldede seçim yapılacağının kesinleşmesi sonrasında partilerde başkan adayları isimler tartışılmaya başladı.
Başkent Lefkoşa’da toplumun önde gelen birçok ismi başkan adayı olarak anılmaya başladı.
Özellikle Ulusal Birlik Partisi’nde tartışılan isimler dikkat çekiyor.
HARMANCI ADAY OLACAK
İki dönemdir Amiral Gemisi olarak tabir edilen Başkent Lefkoşa’nın belediye başkanlığını yürüten Mehmet Harmancı’nın yeniden aday olması kesin gibi.
"Harmancı henüz karar vermemiş gibi bir imaj çizse de" siyasi çevreler Harmancı’nın aday olacağına kesin gözle bakıyor. Harmancı özellikle sosyal belediyecilik anlamında önemli işlere imza atarken, belediye çalışanlarının da önemli bir bölümünün desteğine sahip.
Ancak Başkent’te daha çok gözle görülür icraat talep eden bir kesime göre ise Harmancı’nın zamanı doldu.
SILA USAR ADAY
Son dönemde aday göstermeyip Harmancı’ya destek veren CTP’de ise bu kez çarklar farklı dönüyor. İki dönemdir Amiral Gemisi’nden uzakta kalan ana muhalefet genel seçimdeki başarı sonrasında gözünü Başkent’e çevirdi. Bu kez güçlü bir aday için kollar sıvandı.
Genç bir mimar olan Belediye Meclisi’nde de CTP adına geçmişte görevlerde bulunan Onur Olguner aday adaylığını açıklasa da parti yönetimi Lefkoşa’yı kazanacak bir aday arayışındaydı. Bu çerçevede güçlü bir isim olan Lefkoşa Milletvekili ayni zamanda CTP’nin efsane genel sekreteri Naci Talat’ın da kızı olan Dr. Sıla Usar İncirli’yi aday olmaya ikna etti.
CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, 27 Kasım’da gerçekleşecek yerel seçimde Lefkoşa Türk Belediye Başkanlığı’na adaylıkla ilgili resmi başvurusunu yaptı.
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı için iki isim Sıla Usar İncirli ve Onur Olguner adaylık başvurusunda bulundu.
Arşehit, adayların, Çarşamba günü CTP Parti Meclisi’nden onaylanacağını, ardından ise Cumartesi günü ise 09.00-17.00 saatleri arasında sandık kurularak, oylama yapılacağını kaydetti
Olguner ile parti içi bir yarışa girecek olan İncirli’nin bu yarışı rahatlıkla göğüsleyeceği ve güçlü bir aday olarak Lefkoşalıların karşısına çıkacağına kesin gözle bakılıyor.
MANAVOĞLU İSMİ ÖN PLANDA AMA
Son 3 dönemdir Başkent’teki seçimden hüsranla ayrılan hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi de bu kez Lefkoşa’yı kazanmak istiyor. Ancak UBP’de henüz bir isim netleşmiş değil..
Bir çok farklı isim gündeme getirilirken, özellikle Halkın Partisi’nden milletvekilliği yapmış olan bir dönem de bu partide genel sekreterlik görevinde bulunan Gülşah Sanver Manavoğlu’nun adaylığı tartışmaya açıldı. Manavoğlu bu siyasi dedikodularla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil. Halen HP’nin bir üyesi olan Manavoğlu’nun aile kökleri ise UBP’ye dayanıyor.
UBP yönetimi ise Manavoğlu’nun aday olmaması durumunda farklı isimleri de gündemde tuttuğu öğrenildi. Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ile dirsek temasında olunduğu belirtilirken, başarılı iş insanlarından Ali Başman’ın da bu göreve sıcak olup olmadığı yoklamaları yapılıyor.
UBP’de bu göreve aday olan isim ise Akın Aktunç. Aktunç uzun yıllardır UBP adına belediye meclis üyeliği görevinde bulunuyor. Ancak UBP yönetiminin Aktunç’un seçimi kazanabilme olasılığının düşük olduğu gerekçesiyle farklı isimler üzerinde durduğu ifade ediliyor.
Mehmet Harmancı
Sıla Usar İncirli
Gülşah Sanver Manavoğlu