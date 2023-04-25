Gazimağusa’da kaza..alkollü sürücü tutuklandı

Kazada yaralanan olmadı, alkollü sürücü Federiakina tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza, Federiakina’nın yönetimindeki ZSF 615 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Bahriyeli sokak kavşağında dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğundan dolayı durmak zorunda kalan Adem Bulut yönetimindeki KS 369 plakalı aracın arka kısmına çarpmasıyla gerçekleşti.
Soruşturma devam ediyor.
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