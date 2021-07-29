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"Görev yerim değişiyor haberi yalan"

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"Görev yerim değişiyor haberi yalan"
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Gögüs Hastalıkları Klinik Şefi Mustafa Akansoy, bugün bir gazetede çıkan 'Dr. Mustafa Akansoy' un görev yeri değişiyor.' haberinin yalan olduğunu belirterek bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Dr. Mustafa Akansoy'un paylaşımı şöyle:
KAMUOYUNA DUYURU
Bugün bir gazatede hakkımda çıkan ' Dr. Mustafa Akansoy' un görev yeri değişiyor. ' haberi yalandır. Asparagas haberdir.
Sağlık Bakanımız Dt.Ünal Üstel ile faydalı bir toplantı yaptım. Pandemideki sıkıntılarımızı anlattım. Bu konu ile ilgili daha sonra açıklama yapacağım.
Saygılarımla
Dr. Mustafa Akansoy
Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi
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