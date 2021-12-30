banner762
banner753
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
34 0
Marketler aynı hamam aynı tas
Marketler aynı hamam aynı tas
54 0
 
Salgın kontrolden çıkabilir
Salgın kontrolden çıkabilir
57 0
Mesarya’da, Mesarya turladı
Mesarya’da, Mesarya turladı
39 0
Cenk Berkalp'e rekor ceza
Cenk Berkalp'e rekor ceza
226 0
Kırmızı ışıkta geçme hastalığı mı var?
Kırmızı ışıkta geçme hastalığı mı var?
80 0
Özdil Nami’den Meclise veda
Özdil Nami’den Meclise veda
28 0
banner661
banner726

Gönyeli’de bazı evleri su bastı

banner476

banner714
Gönyeli’de bazı evleri su bastı
banner721
Gönyeli’de aşırı yağışlar ve derenin yönünün değişmesi nedeniyle su baskınları yaşanıyor. 
Ülkeyi etkisi altına alan yağışlı hava, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlara, derenin taşması da eklenince, bazı bölgelerde evleri su bastı. 
Lefkoşa ve Gönyeli’de bazı yollar trafiğe kapandı, araçlar yolda kaldı, kazalar meydana geldi. 
Lefkoşa’da Ortaköy bölgesindeki trafik ışıklarıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi çemberi arasındaki yol su taşkını nedeniyle çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı.

Öte yandan Karayolları Dairesi de bir açıklama yayınlayarak, Meteoroloji Dairesinden alınan bilgilere göre bölgede devam eden yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden anayollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri gerektiği uyarısında bulundu. 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.