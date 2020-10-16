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Gönyeli Belediyesi’nden okullara pandemi desteği

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Gönyeli Belediyesi, kentteki iki okula ‘temassız ateş ölçer termal kamera’ desteği sağladı

Gönyeli Belediyesi’nden okullara pandemi desteği

 
Gönyeli Belediyesi, belediye sınırları içerisindeki iki okula ‘temassız ateş ölçer termal kamera’ desteği sağladı. Sağlanan destek ile öğrencilerin okula girişte süratle kontrolleri yapılabilecek.  
 Gönyeli Belediyesi ve okul yönetimi ile öğretmenlerinin iş birliği sayesinde çağdaş bir öğrenim görme imkanı bulan öğrenciler için hijyen ve sağlık anlamında da çalışmalar sürüyor.  
 Okul ve belediye iş birliği ile iki okula satın alınan Profesyonel Termal Kamera ile öğrencilerin sıcaklığı çok daha pratik şekilde ölçülebilecek. Eğitime ayrılan zamanın verimli kullanılmasını sağlayan termal kamera aynı zamanda pandemi koşullarında güvenli bir kontrol imkânı veriyor.    
Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu ve Gönyeli İlkokulu’nda Covid-19 salgınına yönelik güvenlik önlemleri alındı, belediye gerekli temizlik ve denetim çalışmalarını da yaptı.  
Okullardaki öğretmen ve tüm çalışanlara da uzmanlar tarafından alınması gereken önlemler anlatıldı.  
Gönyeli Belediyesi tarafından okullardan su numuneleri alındı, tahlile gönderildi, ayrıca, toplu taşıma için uygulamalı eğitim verilerek uyulması gereken kurallar belirlendi.  

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