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Alsancak’ta 6 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

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Yapılan PCR testi sonucu tespit edilen vakalar ve temaslıları karantina oteline yerleştirildi. Alsancak’ta geçtiğimiz hafta bir ailede 3 pozitif vaka çıkmış ve 60’a yakın temaslı olduğu belirtilmişti. Tedbir amaçlı köyde kahvehaneler, kulüpler ve bet ofisler kapatılmıştı.

Alsancak’ta 6 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
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Alsancak belediye başkanı Fırat Ataser, vakaların yapılan testler sonucunda tespit edildiğini ifade ederek, temaslıların da karantina oteline yerleştirildiğini aktardı.
Öte yandan Lapta bölgesinde geçtiğimiz günlerde görülen 12 Covid-19 vakasının ardından önceki gün de 8 kişinin testi daha pozitif çıktı.
Lapta’daki vaka sayısı 20’ye yükseldi, Temaslı Tarama Ekibi, bölgedeki PCR testlerini arttırdı.
Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, vakalarda artış yaşandığını, 12 olan vaka sayısının 20’ye yükseldiğini, 8 kişinin daha Covid-19 olduğu bilgisini verdi.
Bölgedeki temaslıların kendini gizlediği söylentilerinin tedirginliğe neden olduğunu anlatan Aktuğ, Sağlık Bakanlığı Temaslı Tarama Ekibinin bölgedeki testlerinin devam edeceğini, temas derecesinden emin olamayan ve kendini tedirgin hisseden vatandaşların gidip test yapabileceğini dile getirdi.
Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde temaslıların kendini gizlediği ve konunun polise yansıdığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Aktuğ, “Köy kahvesi ve fırında çıkan vakaların ardından bu yerler işletmelerini kapattı, bölgemizdeki işletmeler konuya duyarlı yaklaştı. Belki münferit olarak birkaç kişi kendinin temas derecesini bilemediği için aksaklıklar yaşandı ama bile isteye yapılan bir sıkıntı yok. Bu nedenle bölgemizde random test yapılmasını talep ettik. Tedirgin olan, temas derecesini bilemeyen insanlar gidip test yaptırsın.” dedi.
 
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