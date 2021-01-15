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Girne'de yerel vaka patladı

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Girne'de yerel vaka patladı
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Koronavirüse karşı aşılamanın başladığı bugün ülkede 31 yeni vaka saptandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 2 bin 103 testle, 28'i yerel 31 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 28  kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, yeni vakalardan 13’ü Lefkoşa, 18’i ise Girne bölgesinden.

KKTC’de toplam koronavirüs vaka sayısı 1881’e yükseldi. 3’ü yoğun bakımda 224 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Ülkede bugüne kadar yapılan test sayısı 363 bin 398’e, vaka sayısı 1881’e, iyileşip taburcu edilenlerin sayısı 1626’ya yükseldi.

Yoğun bakımda 3, pandemi merkezinde 58, pandemi otellerinde ise 183 olmak üzere tedavisi halen tedavisi devam vaka sayısı ise 244 oldu.

KKTC’de koronavirüsten şimdiye kadar 11 can kaybı var.

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