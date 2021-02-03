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Girne Belediyesi denetimlerini sürdürüyor

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Girne Belediyesi denetimlerini sürdürüyor
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 Girne Belediyesi, sağlık ve hijyen kontrollerinde; gıda ile ilgili işletmelerde, genel çalışma alanlarının temizliği, hijyen ve Covid-19 önlemleri, çalışan personelin hijyen önlemleri ve gıda güvenliği unsurları konusunda denetimlerini artırdı. 

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin 27 Ocak- 02 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 389 iş yeri denetlendi.

Denetimler kapsamında 9 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 1 iş yerinin faaliyeti durduruldu, 2 iş yerine Covid-19 kurallarına uymadıklarından dolayı toplam 7640 TL para cezası kesildi.

Sağlık Bölümü ekipleri rutin olarak gerçekleştirdikleri denetimlerinde ayrıca iş yerlerinin Covid-19 pandemisine karşı aldığı tedbirleri de kontrol ediyor.

Bu çerçevede ekipler, 27 Ocak- 02 Şubat arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde, Covid-19’a karşı hem iş yeri çalışanlarının, hem de vatandaşların korunmasına yönelik alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgiler verdi.

 

Girne Belediyesi Sağlık Bölümü ve Zabıta Amirliği’nin, koordineli çalışması ile yapılan denetimlerde, ilk etapta uyarılar yapan ekipler, uyarı yapılıp buna uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımları uygulamaya koyuyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye sağlık ve zabıta birimlerinin yaptığı kontrollerde, işletmelerin gereken tedbirleri alıp almadığının ve Covid-19 kurallarına uyulup uyulmadığının denetlediğini belirtti. Güngördü, “Halkımızın sağlığı bizim en hassas çizgimiz olmuştur, böyle de devam edecek” dedi.

Güngördü, belediyelerin, Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda öngörülen idari para cezası verme, kapatma cezası verme, organizasyon ve etkinlikleri durdurma yetkisi kullanabileceğini hatırlatarak, Covid-19 virüsüne karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili çeşitli yaptırımları uygulamaya koyduklarını kaydetti.

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