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Yarın yer yer gök gürültülü sağnak yağış bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yarın, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Yarın yer yer gök gürültülü sağnak yağış bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, 10 Şubat’a kadar, genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

Yarın, parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Daha sonraki günlerde ise, hava, açık, az bulutlu veya parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 19 - 22 ºC dolaylarında   seyredecek.

Rüzgar, yarın, Kuzey ve Doğu; diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek

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