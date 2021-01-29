Girne Belediyesi Covid denetimlerine devam ediyor

Girne Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı tedbirlerini artırarak, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde gıda satışlarının devam ettiği market, kasap, restoran ve fırın denetimlerine devam ediyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konu ile ilgili açıklamasında, “Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bugün, market, kasap, fırın ve paket servisi yapan restoranlara denetimler gerçekleştirdik. Yapılan denetimler sırasında, işletmelerin, hijyen konusunda gereken önlemleri alıp almadıkları ve belirtilen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor” dedi.

Güngördü, alınması gereken tedbirleri yerinde kontrol eden zabıta ekiplerinin kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladığını belirterek, halkın tüm yapılan uyarıları dikkate alması ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yazılarını mutlaka okuması gerektiğini kaydetti.

Çalışanların eldiven takıp takmadıklarını da kontrol eden zabıta ekipleri, çalışanlara ve müşterilere halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan kaçınarak, eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.