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Giderayak 17 vatandaşlık daha

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Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında 17 kişiye daha KKTC vatandaşlığı verildi

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Giderayak 17 vatandaşlık daha
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UBP DP YDP Azınlık Hükümeti, istifa öncesindeki son Bakanlar Kurulu toplantısında 17 kişiye daha KKTC yurttaşlığı verdi.
Karar, 14 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’de yer alan bilgilerde, vatandaşlık hakkı verilen kişilerin büyük bir çoğunluğunun 33 ile 55 yaş arasında olduğu gözlemlendi.
KKTC yurttaşlığına alınan isimler şöyle:
Abdülkadir Kalkan, Ion Cherdevara, Gökhan Pilatin, Hüseyin Taş, Ahmet Berber, Yağmur Nilay Cömertpay, Müslüm Taş, Yeter Koçak, Halil Eroldan, Larysa Sütşurup, Uğur Kürüm, Fatih Kalkan, Serkan Özer, Merve Nur İrmak, Göksel Aksoy, Andrey Aslantekin, Burak Taşkan.
SON 3 AYDA 227 YENİ YURTTAŞ
Öte yandan Bakanlar Kurulu, 13 Temmuz tarihinden bu yana geçen 3 aylık sürede, toplamda 227 kişiye KKTC vatandaşlığı hakkı verdi.
UBP-YDP-DP iktidara geldikleri tarih Aralık 2020’den bugüne kadar ise 4 binden fazla vatandaşlık verdi. 
 
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