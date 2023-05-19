“Talimat geldi bu yasa geçecek denildi”

KTÖS, “Sendikaların bu maddeye bu gerekçeden dolayı karşıyız dediklerini duymadığını” söyleyen Çavuşoğlu’na, “Meclis alt komitesinde sendikalar görüşlerini ifade ederken ‘Talimat geldi bugün bu yasa geçecek’ dediği için duymamış olabilir mi?” Sorusunu yöneltti

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda yapılan basın toplantısında Eğitim Bakanı’nın BRT’de katıldığı programda iddialarına cevap verdi.

Maviş, “Sendikaların yaptıkları açıklamalarda bu maddeye bu gerekçeden dolayı karşıyız dediklerini duymadığını” söyleyen Çavuşoğlu’na, “Meclis alt komitesinde sendikalar görüşlerini ifade ederken ‘Talimat geldi bugün bu yasa geçecek’ dediği için duymamış olabilir mi?” Sorusunu yöneltti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun eğitimde yapmadıklarının bundan sonra yapamayacaklarının garantisi olduğunu savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda düzenlenen basın toplantısında Eğitim Bakanı’nın BRT’de katıldığı programda yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Maviş, “Sendikaların yaptıkları açıklamalarda ‘bu maddeye bu gerekçeden dolayı karşıyız’ dediklerini duymadığını” belirten Bakan Çavuşoğlu’nu yasa tasarısıyla ilgili ön çalışma ve istişare yapmama, teknik kurulu tüzüğe uygun bir şekilde çağırmama, Yüksek Danışma Kurulu toplantısında bakanlığı polisle çevreleyip sendikaların danışmanlarıyla katılmasını engelleme ve Meclis alt komitesinde sendikalar görüşlerini ifade ederken “Talimat geldi bugün bu yasa geçecek” demekle eleştirdi.

Maviş, Bakan Çavuşoğlu’nun sürekli “bazı maddeleri çektik” diye iddia ettiğini ama resmi olarak paylaşılan herhangi bir tasarı olmadığını söyledi.

Maviş, Bakanın okul öncesi ile sınıf öğretmenlerinin ders saatlerini ne gerekçeyle ve ne amaçla eşitlediğini söyleyemediğini, eğitim biliminden uzak bir şekilde “yaş grubu daha düşük olunca eğitim daha kolay, o nedenle diğer yaş gruplarıyla okul öncesinin ders saatlerini eşitleyelim” gibi bir öneri sunduğunu bildirdi.

Maviş, Bakanın Atatürk Öğretmen Akademisi'ni (AÖA) kapatmayacağı iddiasında bulunurken, Akademi'yi TC’deki tüm üniversitelerle denk tutup aslında işlevsizleştirmeye çalıştığını ön göremediğini ifade etti.

Maviş, her başlıkta önerilerinin olduğunu söyleyerek. “Sendikanın bilimsel yaklaşımı dikkate alındıysak ne âlâ” dedi. Maviş, Bakanın ilk cümlesiyle kendi iddialarının çeliştiğini söyleyerek, Bakanın önce “sendikalardan hiçbir şey duymadım” deyip sonra da “sendikalar A-B’yi istemedi, geçicilikten kadrolanmayı istemedi”, şeklinde konuştuğunu ifade etti ve “Öneri yapmadıysak nasıl duydun?” sorusunu sordu.

Maviş, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun okul binalarının güvenliğiyle ilgili hiçbir adım atmamasını, eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretemeyişini, son haftalarda ayyuka çıkan özel okullar karşısındaki “aciz halini” gündemden değiştirmek için yaz aylarındaki tepkiler sonucu 9 aydır bekleyen Öğretmenler Yasası Değişiklik Tasarısı’na sarılarak ve alelacele Meclis gündemine taşıdığını iddia etti.

Burak Maviş’in konuşmasının ardından Hamide Avcıbaşı ve Mebruke Diren Bakanlığın okul öncesi eğitimle ilgili yapılanları ve yapılmayanları şöyle sıraladılar:

-NELER YAPILMADI



“1. Okul öncesi eğitimi birimi veya dairesi kurmamıştır.

2. Okul öncesi sınıf sayılarını ve metrekarelerini şura kararlarına göre belirlememiştir.

3. Okul öncesi kurumlarda bulunması gereken altı ana alanı sağlama gereği duymamıştır.

4. Okul öncesi kurumlarda bulunması gereken altı alan bir kenara; mevcut olan binaların fiziki olarak çocuk gelişimine uygun dönüştürülmesi yapılmamıştır.

5. Okul öncesi kurumlarına bütçe ayırmamış, az denecek bir miktarda oyuncak parası vermiştir.

6. Bakanlık tarafından düzenli olarak eğitici materyal temini ve var olanların iyileştirilmesi yapılmamıştır.

7. Okul öncesi kurumlarına çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun kırtasiye malzemesi göndermemiştir.

8. Dört yaş grubunun okullaşma oranını ve okul öncesi kurumlarının öğrenciye erişim oranını artırmamıştır.

9. Bilimsel literatürde 3 yaş grubunun da zorunlu eğitim kapsamına alınması tartışılırken, 4 yaş grubu zorunlu eğitim kapsamına alınmamıştır.

10. Dört yaş grubunu yaygınlaştırmadığından dolayı AÖA’ya yeterli öğretmen adayı almamıştır.

11. Okul öncesi kurumlarda rehberlik servisi ve özel eğitim hizmeti sağlamamıştır.

12. Eğitimin tüm kademelerinde olduğu gibi, okul öncesi dönemde de göçmen öğrencilerin sorunlarını çözecek adımlar atmamıştır.

13. Yasal olarak zorunlu olmasına rağmen öğretmen yardımcılarının istihdamı konusunda bir girişimde bulunmamıştır.

14. Gelişmiş ülkelerde iki öğretmenin bulunduğu sınıflar mevcutken; öğretmen yardımcıları olmadan okul öncesi eğitimin yapılmasına neden olmuş ve bundan hiçbir rahatsızlık duymamıştır.

15. Okullarda asgari ücret altında çalıştırılan ve birçoğunun sosyal sigortası yatırılmayan öğretmen yardımcılarının anayasal haklarının ihlal edilmesinden zerre rahatsızlık duymamıştır.

16. Eğitsel materyal temini ve yardımcı öğretmen istihdam etmek adına işletmeye dönen; asıl amacı okuldaki eğitimi güçlendirmek eğitimin ilk basamağındaki çocukların ailelerini bilinçlendirmek olan okul aile birliklerinin mevcut halinden rahatsız olmamıştır.



-NELER YAPILDI



1. Okul öncesi kurumlarındaki tüm çok amaçlı odaları sınıfa çevirmiştir.

2. Zorunlu eğitim kapsamında olmadığı için 4 yaş sınıflarının kapatılmasına göz yummuştur. 4 yaş grubu çağ nüfusunun bir kısmının eğitim hakkını elinden almıştır.

3. Öğrencileri çocuk başına 0,5 m²’den az alanlara hapsetmiştir.

4. Yaratılan tüm imkânsızlıklara rağmen öğretmenlerin çabaları ile ayakta tutulan okul öncesi eğitimdeki; kalabalık sınıflar, materyal eksikliği, yardımcı öğretmen istihdamı gibi sorunlara kulak tıkamıştır.

5. Okul öncesi öğretmenlerinin hem Öğretmenler Yasası hem de "Göç Yasası" kaynaklı yaşadığı hak mahrumiyetlerini görmezden gelmiştir. Soruna sorun eklemiştir.

6. Okul aile birliklerinin istihdam yetkisi olmamasına rağmen, bunu teşvik etmiş ve gözlerini kapamıştır.

7. Sadece eğitim biliminden bihaber birinin söylemesini beklediğimiz ‘yaş grubu daha düşük olunca eğitim daha kolay, o nedenle diğer yaş gruplarıyla okul öncesinin ders saatlerini eşitleyelim’ gibi bir öneri sunmuştur.

8. Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran ve hedef gösteren söylemlerine bir yenisini daha eklemiştir.

9. Eğitimi sadece verilen ders saatine indirgeyerek, aslında önemli olan içerik ve uygulamayı görmezden gelmiştir.

10. Gerek okul öncesi dönemde sürekli kullanılan malzeme temini, gerekse öğretmen yardımcılarının istihdam edilebilmesi için toplanan ücretten dolayı okul öncesi eğitime erişemeyen çocukları görmezden gelmiştir.”

