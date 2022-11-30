Feyzioğlu: “Benter bayrağı zirvelere taşıyor”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, beraberindeki Vakıflar Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti.Büyükelçi Feyzioğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflarla paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı:“Ecdadımız Kıbrıs Adası’na vakıflarla hizmet etti. Yüzlerce yıl... Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter bayrağı zirvelere taşıyor. Yönetim Kurulu ile birlikte ziyaretimize geldi, sefalar getirdi.”Vakıflar’ın ‘En güzeli iyilikte yarışalım’ sloganına dikkat çeken Feyzioğlu, “Vakıfların söylemi pek güzel…” dedi.