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Felaketin izleri eserlere yansıdı

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Sivil Savunma’nın düzenlediği ilkokullar arası resim, ortaokul ve liseler arası şiir ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreni yapıldı

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Felaketin izleri eserlere yansıdı
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğiyle düzenlediği ilkokullar arası resim, ortaokul ve liseler arası şiir ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreni önceki akşam yapıldı.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’nın konuşmasının ardından yarışmalarda dereceye giren 60 öğrenciye ödül, takdir belgesi ve ödülleri takdim edildi. Tören Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından düzenlenen kokteylle sona erdi.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca törende yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak, ülkenin geleceği olan gençlerin afetlere karşı bilinçlendirilmesi ile toplumun temelini oluşturan bireylerden başlayarak, afete dirençli bir toplum meydana getirilmesine katkı sağlamak maksadıyla düzenlenen yarışmalara katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.
Karaca, düzenlenen yarışmalarla ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim gören gençlerin kendilerini ifade etmelerinin yanı sıra afetlere karşı duyarlılıklarının artırılmasını da hedeflediklerini kaydetti.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin çok değerli eserlerle yarışmalara katıldıklarını belirten Karaca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen jüri üyeleri tarafından eserlerin titizlikle değerlendirildiğini kaydetti.
Karaca, “Bu yılki faaliyetimize, geçmiş yıllara göre daha anlamlı eserlerin katıldığını gördük. Geçtiğimiz 2023 yılı Şubat ayında Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin izleri, öğrencilerimizin eserlerinde, onların gözüyle tasvir edilmiş, böylesine yıkıcı bir afetin bir çocuğun hayal dünyasında ne gibi izler bırakabileceği ortaya çıkmıştır. Temennimiz böylesine büyük kayıpların yaşandığı afetlerin bir daha yaşanmamasıdır. Geleceğimiz olan gençlerimizin bu ve benzeri faaliyetlerle afetlere dirençli bir toplum oluşturulması hedefine katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.
 
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