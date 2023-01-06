Toplu taşımaya bir zam daha

Hayat pahalılığı, alım gücünün düşmesi toplumun en az gelir elde eden kesimini vurmaya devam ediyor.
Yeni yıla girmemiz ve asgari ücretin 11 bin 800 TL olarak belirlenmesiyle tüm sektörleri vuran zam bu kez de toplu taşımayı vurdu.
Asgari ücrete gelen zammın hemen ardından toplu taşıma aracı olan Haspolat- Lefkoşa otobüslerine tam yüzde 33 zam geldi. 15 TL olan otobüslerin bilet fiyatı 20 TL’ye yükseldi.
Lefkoşa bağlantılı otobüs bileti fiyatları şu şekilde:
-Lefkoşa-Gazimağusa gidiş-dönüş: 120 TL
-Lefkoşa-Girne gidiş-dönüş: 100 TL
-Lefkoşa-Haspolat arası: 20 TL
-Lefkoşa şehir içi: 20 TL
Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı toplu taşıma ücretlerinde zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Toplu taşımacı da bu zamlardan memnun değil fakat geçinebilmek için bu zammı yapmaya mecburdur” dedi
KKTC’de tüm bölgelerde 1 kilometreden 11 kilometreye kadar uygulanan ücretin 19 TL olduğunu açıklayan Topaloğlu, “Abone ve öğrenci olması durumunda daha az ödenebiliyor. Çok cüzi bir kar marjına çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.