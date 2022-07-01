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Erdoğan ve Anastasiadis, Madrid’de buluştu

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rum lider Anastasiadis NATO Zirvesi’nde bir araya geldi

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Erdoğan ve Anastasiadis, Madrid’de buluştu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’nde Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le bir araya geldi.
İspanya’nın Madrid şehrinde AB ve NATO liderlerine verilen akşam yemeğinde, Prado Müzesi’nde liderler buluştu, Erdoğan ve Anastasiadis bir araya geldi.
 
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