Erdoğan ve Anastasiadis, Madrid’de buluştu

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rum lider Anastasiadis NATO Zirvesi’nde bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’nde Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le bir araya geldi.

İspanya’nın Madrid şehrinde AB ve NATO liderlerine verilen akşam yemeğinde, Prado Müzesi’nde liderler buluştu, Erdoğan ve Anastasiadis bir araya geldi.

