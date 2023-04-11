Erdoğan geliyor

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, havalimanının yeni terminalinin açılışı için 18 Nisan'da KKTC’ye geleceği öğrenildi

Açılışı 5 yıldır ertelenen Havalimanı'nın yeni terminalinin 18 Nisan'da açılacağı bildirildi.

18 Nisan'daki açılışa Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelmesi bekleniyor.

5 Nisan'da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte yeni terminali ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, "Yüzde 98’i bitti." açıklaması yapmıştı. Arıklı ise açılış için bir tarih telaffuz etmemişti.

Yapılacak açılışın "sembolik" olacağı, terminalin tam anlamıyla hazır olmadığı iddiaları ise gündemde...

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Nisan’da KKTC’ye yapacağı ziyaret dünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Alithia gazetesi, “İnşaatı Bitmeden Önce Yasadışı Havalimanı’ndaki Terminalin Açılışını Yapacak” başlıklı haberinde, Erdoğan’ın 18 Nisan’da, inşaatı henüz tamamlanmamış yeni Ercan Havalimanı terminalinin açılışını yapacağını yazdı.

Gazete, havalimanındaki çalışmalar bitmeden açılış yapılacak olmasının tepkilere yol açtığını kaydederken, açılışın geçen yıl yapılmasının söz konusu olduğunu ve kamuoyuna açılış için farklı farklı tarihler yansıdığını belirtti.

Haber, Politis gazetesinde “Tayyip Erdoğan Açılış İçin Geliyor”; Haravgi'de “Erdoğan 18 Nisan’da İşgal Bölgelerinde”. başlıklarıyla yer aldı.

