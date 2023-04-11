“Ülke, koca bir AKP seçim ofisine çevrildi”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Başbakan Ünal Üstel’in AKSA patronuyla meyhanede ne konuştuğunu açıklaması istedi

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın geçtiğimiz günlerde adayı ziyaret ettiğine ve TC Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Metin Feyzioğlu’nun köy köy gezerek AKP propagandası yaptığına işaret eden Atlı, ülkenin koca bir AKP seçim ofisine çevrildiğini kaydetti.

Atlı, “Ülkemizin her köşesinde AKP ve Erdoğan propagandası yapılıyor. Türkiye’de 21 yıldır süregelen faşist rejimin devamı için kapı kapı dolaşılıyor. 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerine benzer işler çevriliyor. Gerek AKP gerek onun buradaki temsilcileri bilsin ki; Türkiye’de iktidar değişir ya da değişmez, biz buradaki yandaşlarını tarihin çöplüğüne göndereceğiz” dedi.

