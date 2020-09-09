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Endişe artıyor

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Endişe artıyor

Ülkede son günlerde hızla artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle toplum içinde endişe artarken, bugün baz devlet dairelerinde ve kurumlarda pozitif vakaların görülmesi tedirginliği artıması nedeniyle bazı daireler boşaltıldı. 
Aldığımız bilgilere göre, Maliye Bakanlığı’nda santral memurunun pozitif çıkmasının ardından bugün de Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde bir kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Memurun pozitif çıktığı haberinin ardından Hazine ve Muhasebe Dairesi, Gümrük Dairesi ve Bütçe Dairesi boşaltıldı. Maliye Bakanlığı’nda görevli olduğu ve Maliye’ye bağlı 3 dairede çalışan memurların hem teste hem de evlerinde izolasyona gönderildiği, dairelerin boşaltıldığı kaydedildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Şubesi’ndeki elektrik faturası ödeme noktasında görevli personelin kardeşinin PCR test sonucunun da pozitif çıktığına yönelik iddiaların ardından dairenin vezne bölümü boşaltıldı, veznedarlar teste gönderildi.

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