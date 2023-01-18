En fazla yağış Türkeli'ne

Meteoroloji Dairesi, dün Türkeli’ye 14 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00 saatleri arasındaki verilerine göre Türkeli 14, Beylerbeyi 4, Boğaz 3 ve Lefkoşa 2 kilogram yağış aldı.
Yağış alan diğer yörelerde 0,1 ile 1 kilogram arasında yağış kaydedildi.
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