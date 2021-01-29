En fazla yağış Tatlısu'ya

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 21 kg ile Tatlısu’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Tatlısu 21 Kg/M², Koruçam 19 Kg/M², Akdeniz, Geçitkale 18 Kg/M², Mağusa, Girne, Çamlıbel 17 Kg/M², Alevkaya, Gaziveren, Zefer Burnu, Kalkanlı 15 Kg/M²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 14 kg/m² arası yağış kaydedildi.