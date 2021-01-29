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En fazla yağış Tatlısu'ya

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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 21 kg ile Tatlısu’da kaydedildi.

En fazla yağış Tatlısu'ya
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Tatlısu 21 Kg/M², Koruçam 19 Kg/M², Akdeniz, Geçitkale 18 Kg/M², Mağusa, Girne, Çamlıbel 17 Kg/M², Alevkaya, Gaziveren, Zefer Burnu, Kalkanlı 15 Kg/M²”
Diğer yörelerde ise 1 ile 14 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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