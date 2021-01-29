Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda 5 pozitif vaka

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan dahil tüm personele PCR testi yapıldığı ve tüm Bakanlık binalarının dezenfekte edildiği bildirildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda çalışan 5 personelin Covid-19 testleri pozitif olarak saptandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan dahil tüm personele PCR testi yapıldığı ve tüm Bakanlık binalarının dezenfekte edildiği bildirildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu konuda gerek hükümet gerekse bakanlıklar olarak titiz davrandıklarını ve zorlukların aşılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi ve temaslıların gizlenmemesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Amcaoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığındaki 5 pozitif vakanın tüm temaslılarının, Sağlık Bakanlığı’na bildirildiğini de ifade etti.

Bakanı Amcaoğlu, “Anavatan Türkiye her alanda olduğu gibi aşı konusunda da yanımızdadır. Bu illet salgınla mücadelede aşının önemine herkes vurgu yapmaktadır. Bir an önce daha çok sayıda insanımıza aşı ve test yapılması ve bireysel kurallara uyulması bizim için en temel hedefler arasındadır. Eğitimin yeniden normal şekliyle devamı açısından da aşılama çok önemlidir” dedi.

Bakan Amcaoğlu, uzaktan eğitimin devam ettiğini, bu konuda özellikle bilgisayar, tablet ve internet bağlantısı mağduriyeti yaşayan öğrenciler için de bazı çalışmalar yaptıklarını ekledi.