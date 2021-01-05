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En çok vaka Lefkoşa'da

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, 234 aktif vaka olduğunu açıkladı.

En çok vaka Lefkoşa'da
234 aktif vakanın 94'ü Lefkoşa'da
Pilli, tedavisi devam eden 234 hasta arasında en fazla vakanın 94 vaka ile Lefkoşa'da olduğunu söyledi.
Pilli mecliste yaptığı konuşmada ilçelere ait aktif vaka sayısını açıkladı:
Lefkoşa: 94
Girne: 49
Mağusa: 58
Güzelyurt: 3
Lefke: 1
İskele: 3
Yurt dışı: 26
 
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