Aşılama 15 Ocak’ta başlayacak

Ülkede korona virüse karşı aşılama kampanyasının 15 Ocak’ta başlayacağı açıklandı. Çin aşısı Sinovac, ilk olarak sağlık çalışanları ile öncelikli yaş gruplarına yapılacak



Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'ye yaptığı açıklamada, koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama kampanyasının 15 Ocak’ta başlayacağını açıkladı.

Pilli, Çin aşısı Sinovac'ın ilk olarak sağlık çalışanları ile öncelikli yaş gruplarına yapılacağını söyledi.

Aşılarla ilgili bilgileri paylaşan Bakan Pilli, "Türkiye ile eş zamanlı olarak 15 Ocak'ta sağlık çalışanları, huzurevinde kalanlar ve kronik hastalığı olanlar ve geriye kalan herkes peyder pey aşılanacak. Çin’den gelen aşılar Türkiye’de 14 gün kontrol edilecek ardından kullanılmaya başlanacak. Altyapı hazırlıkları tamamlandı aşıların gelmesi bekleniyor” dedi.

Güney’den gelecek aşılarla ilgili de planların yapıldığını ve AB’nin tüm sorularına cevap verildiğini dile getiren Pilli, AB’nin net bir şey söylemediğini, ne zaman hangi aşıların ne kadar miktarda geleceğinin sorulduğunu söyleyerek, kendilerinin tüm planlamayı yaptıklarını kaydetti.

Aşı yapılması konusunda çağrıda bulunan Pilli, “Aşı önemlidir kaçmamak lazım mutlaka yapılmalı. Hastalıkları önlemek için aşı gereklidir. Aşıların yan etkileri olabilir. Geleneksel yöntemle üretilen Sinovak’ta önemli bir yan etki görülmemiştir. Modern aşıların da ciddi bir yan etkisi görülmemiştir. Halkın yüzde 60’ı aşılanması gerekir. Küçük bir ülkeyiz aşılamada sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Yüksek bir oranda aşılama yapılacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni mutasyonla ilgili ise, KKTC’de var mı yok mu bunun da araştırmasını yaptıklarını dile getiren Pilli, bu virüsün çok hızlı yayıldığını bildiklerini fakat her mutasyona uğrayan virüsün tarih boyunca iyi mutasyona uğradığını, bu virüsün de bu yönde mutasyona uğradığını düşündüğünü ve bu virüse karşı da tedbirlerini aldıklarını söyledi.

Laboratuvarda aletlerin kontamine (aletlerin fazla çalışmasından dolayı yanlış sonuç verme durumu) olduğu söylentileriyle ilgili ise Pilli, aletlerin kontamine olduğunu ve çamaşır suyu ile temizlendikten sonra testlerin tekrardan doğru şekilde yapıldığını söyledi.

Koronavirüs ile ilgili yapılan testlerde sorun yaşandığı ile ilgili soruyu yanıtlayan Pilli, “PCR test kitlerinde sıkıntı yoktur. Laboratuvarda kısa süreli bir sıkıntı olduğu doğrudur. Çamaşır suyu ile cihazlar ve ekipmanlar silinmiştir. Pozitif çıkan vakalara 3 kez test yapılıyor” şeklinde konuştu.

