En buruk bayram

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin en çok yıkıma ve can kaybına neden olduğu Hatay’da Ramazan Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretleri başladı.
Özellikle, depremde hayatını kaybedenler için oluşturulmuş mezarlıklarda yoğunluk oluştu.
Dualar okuyan vatandaşlar, mezar başlarında gözyaşı döktü.
Öte yandan, mezar taşlarında ve numara tahtalarında, depremde hayatını kaybedenlere ait özel eşyalar dikkat çekti.
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