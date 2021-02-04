Eleştirelere toplum için yaptıklarıyla yanıt verdi

Otelciler Birliği ve Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, Merit Grubu’na yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi, aşı temini için de katkı sözü verdi. Ercan Turhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “İnancımız gereği yaptığımız iyilikleri söylemeyip ''iyilik yap ,denize at'' felsefesi ile hareket ederek sessiz kaldık. Ama son dönemde gerek grubumuza yapılan mesnetsiz ve acımasız saldırılar,gerekse Sektörümüzün acımasızca eleştirilip ötekileştirilmesi neticesinde pandemi döneminde toplumumuz için neler yaptık ve yapacağız kısaca özetleyeyim istedim. Pandeni döneminin başında Sağlık Bakanlığımızın testimiz yok çığlığına sessiz kalmayıp duyarlılık göstererek 6000 adet hızlı test kitini(malıyetı o dönemde 100.000 usd)Yönetim Kurulu üyemiz Sn Murat Tibuk özel uçak tutatarak derhal güzel Adamıza getirdi.Ayakta alkışlanacağı yerde bir sürü eleştiriye maruz bırakıldı!!! Devlet Hastahanesine acil ekipman alımı için başlatılan kampanyaya gerek direkt olarak gerekse Otelciler Birliği kampanyasına katkı vererek katılındı ve nakdi kaynak aktarıldı. Pandemi hastahanesi yok acil ihtiyaç var denilen dönemde 43 odalı 1. sınıf pırıl pırıl otelimiz ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığına kullanması için teklif edildi. Güncel olarak 3 otelimiz Sağlık Bakanlığının acil yardım çağrısına uyarak Temaslı oteli olarak kapılarını açtı. Emin olunuz ki aşı temini konusunda üzerimize düşeni yapmaktan da imtina etmiyeceğiz. BİLİN İSTEDİM Saygılarımla”