“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”

Maliye Bakanı Atun, Kıb-Tek’in 2 milyar TL borç stoku olduğunu söyledi ve ekledi: “Kurumun yakıt alacak parası yok. Devletin borçlanma kabiliyeti bitti”



Mecliste konuşan Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıb-Tek’in 2 milyar TL borç stoku olduğunu açıkladı, “Bugünkü borçlar kurumu gırtlağından tutup, duvara sıkıştırmış borçlardır.” dedi.

Yakıt sorununa ilişkin itirafta bulunan Atun, “Yakıtsız kalmasının tek nedeni geminin geç gelmesi değil. Kurumun yakıt alacak parası yok. Bu enkaz hepimizin” diye konuştu.

Atun ayrıca, güncellenmemiş elektrik fiyatları ışığında KIB-TEK’in zararlarının kartopu gibi büyüyerek, çığ hale geldiğini de dile getirdi.

Kurumun başıboş bırakılamayacağını söyleyen Atun, “Bu konu sosyal medyaya yazılacak mesele değil, az laf çok olmalı” şeklinde konuştu.

2018 yılında döviz kurlarında yükselme yaşandığını hatırlatan Atun, söz konusu dönemde son 10 yılda unutulan artışlar yapıldığını savundu.

Atun, devletin borçlanma kabiliyetinin bittiğini de vurguladı.

Maliye Bakanı Sunat Atun, elektrik konusunda tarife sisteminin nasıl olması gerektiğinin İnkişaf Yasası’yla belirlendiğini ve buna aykırı hareket etmenin suç olduğunu hatırlatarak, uyulmadığı zamanlardan yaratılan borçlarla ilgili bilgi verdi.

Elektrik Kurumu’nun 50-60 günlük yakıt stokuyla çalıştığını, şimdi bunu yapamadıkları için Güney’den ve AKSA’dan destek alındığını ifade eden Atun, “Elektrik işi az laf çok iş gerektiriyor” dedi.

Atun, kendilerinin de muhalefette bulunduğunu 2018’de kurlarda yaşanan zıplama nedeniyle zam yapıldığını, devletin mükellefiyetlerini yerine getirmek için gerekeni yapmakla yükümlü olduklarını söylediğini kaydetti.

Halka karşı bu tavırların doğru olmadığını, devletin borçlanma kabiliyetinin bittiğini, tek borcu olan kurumun KIBTEK olmadığını dile getiren Atun, güncellenmemiş elektrik fiyatlarının borçları çığ gibi büyüttüğünü söyledi.

Atun, ülkenin iç kaynaklarıyla borçların ödenemeyecek hale geldiğini, tüm yolları değerlendirdiklerini belirterek, yapılan tüm işlerin çalışıldığını ancak yapılan önerilerin uygulanabilir olmadığını ifade etti.

“ELEKTRİK FATURALARI İÇİN ELDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Atun konuşmasının ardından sorulara da cevap vererek, yakıtın gelişiyle ilgili yanlış bilgi verilmediğini, sadece kontrol edilemez aksilikler yaşandığını kaydetti. Atun, elektrik faturalarının değerlendirilmesiyle ilgili de ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, durumun önceki gibi olmadığını, pandemi döneminde eldeki kaynakların sarf edilerek iç kaynakların kullanıldığını, denk bütçenin buna olanak sağladığını vurguladı.

Atun, devletin gelirini ihmal edemeyeceğini, bunun kaçakçılığı da arttırdığını söyleyerek, Gümrük Dairesi’ne yaptırılan çalışmayı paylaşarak güneye oranla fersah fersah ucuz olunduğunu ve alışverişte kaymanın olmayacağını anlattı.

Maliye Bakanı Sunat Atun, kabloyla elektrik konusunun yakın gündemde görülmediğini, onarım ve bakım konusunda güncel bilgisi olmadığını, sevkiyat programının da hazırlandığını ancak ödemenin yapılabilmesiyle güncellendiğini anlattı.

