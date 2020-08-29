Elektrik Kurumu, 100 milyon TL borçlanıyor

120 milyon TL borcu bulunan Kıb-Tek, 5 bankadan 100 milyon TL borçlanıyor. Kurumun seçimler nedeniyle alacaklarını tahsil edemediği ve borçluların elektriklerini kesmediği iddia ediliyor

BANKA ADI KREDİ MİKTARI (TL) FAİZ ORANI Asbank LTD. 10,000.000.- %13,00 Creditwest Bank Kıbrıs 20,000.000.- %13,90 Creditwest Bank Kıbrıs 25,000.000.- %14,00 Near East Bank 5,000.000.- %14,50 Kıbrıs İktisat Bankası LTD. 30,000.000.- %14,85 Türk Bankası LTD. 10,000.000.- %14,85

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yönetimi, 5 bankadan toplamda 100 milyon TL daha borçlanmaya karar verdi. Kurumun dışa olan borcunun 200 milyon TL’yi aşacağı düşünülüyor. Ancak kurumun, söz konusu borçlarını kapatacak kadar da alacağı var. Ancak alacakların “yaklaşan seçimler” nedeniyle tahsil edilmediği, borçluların elektriklerinin kesilmediği iddia ediliyor.Kurum Yönetim Kurulu'nun borçlanma kararı Bakanlar Kurulu'nca onaylandı ve Resmi Gazete'nin 27 Ağustos tarihli sayısında yayımlandı.Borç Yönetim Komitesi'nin kararıyla, kurumun finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Asbank Ltd.'den 10 milyon TL, Creditwest Bank Kıbrıs'tan 20 milyon TL, yine aynı bankadan 25 milyon TL, Near East Bank'tan 5 milyon TL, Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.'den 30 milyon TL ve Türk Bankası Ltd.'den de 10 milyon TL borçlanacak.Bankalardan alınacak kredilerin faiz oranları yüzde 13 ile yüzde 14.85 arasında değişiyor.Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, kurumun 5 bankadan 24 ay vadeli ve 24 eşit taksitli, devlet kefaletine dayalı “yüz milyon Türk Lirası” borçlanmasına onay verdi.Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre kurumun 120 milyon TL civarında mevcut borcu bulunuyor.Yeni borçlanmayla birlikte KIB-TEK’in dışa olan borcu 200 milyon TL’yi aşacağı ifade ediliyor.Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamasında, UBP-HP koalisyonunun iktidara geldiği ve Hasan Taçoy’un görevi devraldığı Mayıs 2019’dan bu yana “kuruma tek kuruş yatırım yapmadığını, aksine borçlanmaya devam edildiğini” ifade etti.Özkıraç, kurumun borçlarını kapayacak kadar alacağı olduğunu ancak Yönetim Kurulu’nun bu borçları tahsil etmediğini, büyük işletmelerin ve otellerin kuruma milyonlarca lira borcu olduğunu ancak seçimlerin yaklaşması nedeniyle elektriklerinin kesilmediğini, kesilse bile Yönetim Kurulu kararıyla derhal geri açtırıldığını iddia etti.Kıbrıs Postası muhabiri ile görüştüğü sırada, kuruma olan borçların listesinin önünde olduğunu belirten Özkıraç, “Şu an önümdekilerden bir tanesinin 2 buçuk milyon TL’lik borcu var. Bir diğerinin ise 340 bin TL” bilgilerini verdi.Özkıraç, Eylül ayı içerisinde bir basın toplantısı düzenleyerek, kuruma olan borçları milyonları bulan büyük şirketlerin isimlerini ifşa edeceğini da açıkladı.