Elektrik Kurumu, 100 milyon TL borçlanıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yönetimi, 5 bankadan toplamda 100 milyon TL daha borçlanmaya karar verdi. Kurumun dışa olan borcunun 200 milyon TL’yi aşacağı düşünülüyor. Ancak kurumun, söz konusu borçlarını kapatacak kadar da alacağı var. Ancak alacakların “yaklaşan seçimler” nedeniyle tahsil edilmediği, borçluların elektriklerinin kesilmediği iddia ediliyor.
Kurum Yönetim Kurulu'nun borçlanma kararı Bakanlar Kurulu'nca onaylandı ve Resmi Gazete'nin 27 Ağustos tarihli sayısında yayımlandı.
Borç Yönetim Komitesi'nin kararıyla, kurumun finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Asbank Ltd.'den 10 milyon TL, Creditwest Bank Kıbrıs'tan 20 milyon TL, yine aynı bankadan 25 milyon TL, Near East Bank'tan 5 milyon TL, Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.'den 30 milyon TL ve Türk Bankası Ltd.'den de 10 milyon TL borçlanacak.
Bankalardan alınacak kredilerin faiz oranları yüzde 13 ile yüzde 14.85 arasında değişiyor.
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, kurumun 5 bankadan 24 ay vadeli ve 24 eşit taksitli, devlet kefaletine dayalı “yüz milyon Türk Lirası” borçlanmasına onay verdi.
KURUMUN BORCU 200 MİLYON TL'Yİ AŞACAK
Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre kurumun 120 milyon TL civarında mevcut borcu bulunuyor.
Yeni borçlanmayla birlikte KIB-TEK’in dışa olan borcu 200 milyon TL’yi aşacağı ifade ediliyor.
ÖZKIRAÇ: “KURUMA TEK KURUŞ YATIRIM YAPILMIYOR, BORÇLANMAYA DEVAM EDİLİYOR”
Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamasında, UBP-HP koalisyonunun iktidara geldiği ve Hasan Taçoy’un görevi devraldığı Mayıs 2019’dan bu yana “kuruma tek kuruş yatırım yapmadığını, aksine borçlanmaya devam edildiğini” ifade etti.
“KURUMUN BORÇLARINI KAPAYACAK KADAR ALACAĞI VAR”
Özkıraç, kurumun borçlarını kapayacak kadar alacağı olduğunu ancak Yönetim Kurulu’nun bu borçları tahsil etmediğini, büyük işletmelerin ve otellerin kuruma milyonlarca lira borcu olduğunu ancak seçimlerin yaklaşması nedeniyle elektriklerinin kesilmediğini, kesilse bile Yönetim Kurulu kararıyla derhal geri açtırıldığını iddia etti.
“LİSTE ÖNÜMDE... BİRİNİN 2 BUÇUK MİLYON, BİRİNİN 340 BİN…”
Kıbrıs Postası muhabiri ile görüştüğü sırada, kuruma olan borçların listesinin önünde olduğunu belirten Özkıraç, “Şu an önümdekilerden bir tanesinin 2 buçuk milyon TL’lik borcu var. Bir diğerinin ise 340 bin TL” bilgilerini verdi.
BÜYÜK BORÇLULARI İFŞA EDECEK
Özkıraç, Eylül ayı içerisinde bir basın toplantısı düzenleyerek, kuruma olan borçları milyonları bulan büyük şirketlerin isimlerini ifşa edeceğini da açıkladı.
KIB-TEK’in borçlandığı bankalar, kredi miktarları ve faiz oranları şöyle:
|BANKA ADI
|KREDİ MİKTARI (TL)
|FAİZ ORANI
|Asbank LTD.
|10,000.000.-
|%13,00
|Creditwest Bank Kıbrıs
|20,000.000.-
|%13,90
|Creditwest Bank Kıbrıs
|25,000.000.-
|%14,00
|Near East Bank
|5,000.000.-
|%14,50
|Kıbrıs İktisat Bankası LTD.
|30,000.000.-
|%14,85
|Türk Bankası LTD.
|10,000.000.-
|%14,85