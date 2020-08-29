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“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama

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Avrupa gazetesinin, "Türk organize suç örgütü lideri olarak bilinen Alaattin Çakıcı’nın Girne’deki Cratos Otel’i satın aldığı” yönündeki haberine, Çakıcı’dan yalanlama geldi

“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
 
 
Avrupa gazetesinin dün manşetten yayınladığı; “Türk organize suç örgütü lideri olarak bilinen Alaattin Çakıcı’nın Girne’deki Cratos Otel’i satın aldığı” yönündeki haberine, bizzat Çakıcı’dan yalanlama geldi.
Kişisel Twitter hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Alaattin Çakıcı, haberin yalan olduğunu ifade ederek, “Cezaevinden çıktığımdan şu zamana kadar ne bir yer satın aldım, ne de bir yer sattım” dedi.
Konuyla ilgili 4 farklı tweet atan Çakıcı’nın “İkamet ettiğim Bodrum ve İstanbul’da toplumda bu tip haberler çıkmaktadır. Bu tip haberlerin hepsi külliyen yalandır. Türkiye artık eski Türkiye değildir” ifadeleri dikkat çekti.
Türkiye devletinin, “kimin ne yapıp, yapmadığını bu tip haberleri yapıp basına servis eden kişilerden milyonlarca kere daha fazla bilgi sahibi olduğunu” söyleyen Çakıcı, açıklamasına şöyle devam etti:
“Ermeni diasporasının ve Kolombiya mafyasının parasını Türkiye’de kullanıp, borçlu iş adamlarının malını gasp eden vatan hainlerini, FETÖ ve PKK’nın parasını çalıştıran, sözde iş adamlarının namussuzluklarını bu haberi yapan gazete ve diğer gazeteler neden gündeme getirmiyor?”
AVRUPA GAZETESİ’NİN İDDİASI…
Avrupa Gazetesi dün yayımladığı haberinde, Alaattin Çakıcı’nın Girne’deki Cratos Otel’i satın aldığını iddia etti.  
Gazete, “satış işlemi ile ilgili kesin bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını” da yazdı.
ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?
2000'li yılların başında suç örgütlerini hedef aldığı açıklanan geniş çaplı operasyonlar sırasında Fransa’da yakalanan ve 2004'te cezaevine giren Çakıcı, Nisan ayında, Türkiye’de çıkartılan yeni infaz yasası ile serbest kalmıştı.
 
 
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