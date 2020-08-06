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Elektrik can aldı

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Mağusa’da 33 yaşındaki Levent Kantarcı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Elektrik can aldı
 
 
Mağusa’da 33 yaşındaki Levent Kantarcı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay dün saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa'da Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi.
Gazimağusa'da sakin Levent Kantarcı (E-33), elektrik kabloları bağlantısı yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak kaldırdığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
 
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