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EL-SEN Gece yarısından itibaren KIB-TEK'te süresiz grevde

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El-Sen, KIB-TEK'te bu gece yarısından sonra süresiz greve gideceğini açıkladı.

EL-SEN Gece yarısından itibaren KIB-TEK'te süresiz grevde
 

El-sen  Başkanı Kubilay Özkıraç, gece yarısından sonra süresiz greve gideceklerini duyurdu. Özkıraç, "grevde toplumun mağdur edilmeyeceğini" kaydetti, "hastane gibi elzem noktalara gerekenin yapılacağı güvencesini" verdi.

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