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“Ekonomik kriz derinleşecek”

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Deneyimli Bankacı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karavelioğlu, tüm ekonomistlerin işaret ettiği gibi Türkiye’de seçim sonrası ekonomik krizin derinleşeceğini öngörüyor

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“Ekonomik kriz derinleşecek”
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Türkiye’de seçimin 2. tura kalması ile seçim ekonomisinin de genel ekonomiye darbe vurduğu düşünülüyor…
Öte yandan bir süredir baskı altında olan kur konusunda da seçim sonrası rahatlama, yani kurda yükseliş bekleniyor…
Deneyimli Bankacı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karavelioğlu, muteber tüm ekonomistlerin işaret ettiği gibi Türkiye’de seçim sonrası ekonomik krizin derinleşeceğini öngörüyor…
Albank Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karavelioğlu, katıldığı tv programında şöyle dedi:
 “Ekonomide 3 imkânsız var; yani üç şeyi, üçünü aynı anda kontrol edemiyorsunuz… Serbest piyasa, kur ve faiz. Ancak ikisini kontrol edebilirsiniz... Ya faiz ya kuru… Merkez Bankası hem kuru hem faizi aynı anda kontrol altına aldığı, almaya çalıştığı için rezervlerde inanılmaz bir erime görüyoruz. 9 milyon dolar civarında bir satış var geçen hafta... (Yalnızca bayramda) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde 5,4 milyar dolarla yaklaşık 1 yılın en hızlı düşüşü yaşandı. (Swap harici) net rezerv geçtiğimiz günlerde eksi 58 milyar dolar seviyesi altındaydı"
"Altın rezervleri de öyle…Secimden sonra mevcut sıkıntılı sürecin daha da büyüceği görülüyor. Ekonomi de bize bu sinyali veriyor ki neredeyse bütün ekonomistler de bunu böyle okuyor. Ya kurda ya faizde ya da ikisinde birden bir çıkış görürüz. Toplam mevduatın yüzde 60’dan fazlası yabancı parada zaten… Mevcut politika devam edecekse gidişat yüksek enflasyondur...”
 
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