“Meclis binası yıprandı”

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclis binasının artık yıprandığını, yetersiz kaldığını söyledi ve binaların yapımına hız verilmesine sevindiklerini ifade etti



Töre, yeni Meclis binası ile ilgili soruyu yanıtladı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclis binasının artık yıprandığını, yetersiz kaldığını, ihtiyaca cevap vermediğini ifade ederek, dünyadaki çağdaş uygulamalara bakıldığında bu binaların çok daha donanımlı yapıldığını, ayrıca yeni Meclis binası ihtiyacının çoktan bulunduğuna dikkat çekti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve KKTC’ye yeni Meclis binası kazandırma kararlılığına teşekkür eden Töre, KKTC’nin tanınma çağrısıyla birlikte, devletin yüz aynası olan devlet daireleri ile Cumhuriyet Meclisi'nin yeni binaya kavuşmasını dört gözle beklediklerini söyledi.

Meclis binası ile birlikte Cumhurbaşkanlığı binalarının da yapılacağını, bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti tarafından ayrılan 620 milyon TL bir kaynağın kullanılması gerektiğini ifade eden Töre, bu projeye bu yıl içinde başlanmasının KKTC için hayırlı olduğunu, yoksa bu paranın kullanılmazsa Türkiye tarafında kalacağını dile getirdi.

Töre, bu yılın bitmesine 3 ay kala binaların yapımına hız verilmesine sevindiklerini ifade ederek, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin devletin en yüce kurumu olduğunu ve bu yüce kurumu yüceltmelerinin görevleri olduğunu söyledi.

