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Durum ciddiden de ötedir

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Pandemiyle mücadelede görev yapan hekimlerden biri olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso, korona virüsün yayılım hızı ve şiddetinin artığına işaret etti, “Durum ciddiden de ötedir” dedi

Durum ciddiden de ötedir
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Pandemiyle mücadelede görev yapan hekimlerden biri olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso, korona virüsün yayılım hızı ve şiddetinin artığına işaret etti, “Durum ciddiden de ötedir” dedi.
Dr. Derlen Özgeç Ruso’nun açıklaması şöyle:
“Vaka sayısı hızla artmaktadır. Acil Durum Hastanesi yeni hizmete girmesine rağmen dolmak üzeredir!! Durum ciddiden de ötedir. Yapılması gerekenler bellidir. Ancak halka da büyük görevler düşmektedir. Çekirdek ailemizle birlikte olmaktan ve başka kişileri riske atmamaktan başka şansımız kalmamıştır. Gelinen nokta endişe vericidir. Sağlık sisteminin çökmemesi adına hastaların mağdur olmaması adına hepimize büyük görevler düşüyor. Yayılım hızı artmıştır, hastalık şiddeti artmıştır. Mutasyonun ülkemize gelmiş olma ihtimali mevcuttur. Temaslıların saklanması, hastaneye gelişlerin gecikmesi ciddi risklerdir. Umarız ki bu süreç en az zararla atlatılabilir.”
 
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