Dünya basını seçim sonuçları için ne dedi?

Tatar'ın seçimi kazanması, yabancı basında “Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı" başlığıyla verildi. Guardian gazetesi, Tatar’ı "sert bir sağcı" olarak niteledi







BBC Türkçe, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Ersin Tatar’ın zaferi ile ilgili dünya basınının neler yazdığını derledi.

AFP: “SONUÇ SÜRPRİZ OLDU”

Habere göre, Fransız AFP ajansı, sağcı-milliyetçi olarak nitelediği Tatar'ın ufak bir farkla kazandığı seçim sonucunun sürpriz olduğunu yazdı.

AFP, Tatar'ın Kıbrıs'ta iki devletli çözümden yana olduğunu, seçim yarışı sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık bir şekilde Tatar'ı desteklemesinin ise tartışmalara neden olduğunu belirtti.

REUTERS: “KIBRIS MÜZAKERELERİNDE ETKİLİ OLABİLİR”

Reuters ise seçim sonucunun, Kıbrıs müzakerelerinde etkili olabileceği gibi, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında egemenlik hakları konusundaki tartışmaları da etkileyeceğini belirtti.

Reuters Tatar'ın rakibi, cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Ankara ile ilişkilerininse gergin olduğunu ve Akıncı'nın Ada'da birleşmeden yana olduğunu vurguladı.

THE GUARDIAN: “TÜRKİYE, MİLLİYETÇİ ADAYIN SEÇİLEBİLMESİ İÇİN HATRI SAYILIR GÜCÜNÜ KULLANDI”

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, "sert bir sağcı" olarak nitelediği Tatar'ın, Türkiye ile daha da sıkı ilişkiler kurma taraftarı olduğuna dikkat çekti.

Guardian "Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıyan tek ülke olan Türkiye, milliyetçi adayın seçilebilmesi için hatrı sayılır gücünü kullandı. Bu aybaşında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yanına Tatar'ı alarak, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin tepkisini çekse de, kuzeydeki Maraş'ın bir kısmının açılacağını duyurdu." diye devam etti.

Gazete, Kıbrıs Girne Üniversitesi'nden tarih ve siyaset bilimi profesörü Hubert Faustmann'ın, "Sonuç, Ankara için net bir zafer. Çözüme karşı çıkanlar ve Türkiye ile iyi ilişkiler isteyenler için büyük bir kazanım. Türkiye'nin işlerine müdahil olmasına karşı çıkanlar ve adanın yeniden birleşmesini destekleyenler kaybetti" sözlerine de yer verdi.

BLOOMBERG: "ERDOĞAN'IN DESTEKLEDİĞİ ADAY KUZEY KIBRIS'TAKİ SEÇİMİ KAZANDI"

Bloomberg de haberi "Erdoğan'ın desteklediği aday Kuzey Kıbrıs'taki seçimi kazandı" başlığıyla duyurdu.

FINANCIAL TIMES: “KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DAİR GİRİŞİMLERİN BİTECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR”

Financial Times'a konuşan Kıbrıs merkezli danışmanlık firması Sapienta Economics'ten Fiona Mullen ise, Tatar'ın seçilmesinin Kıbrıs sorununun çözümüne dair girişimlerin biteceği anlamına gelmeyeceği yorumunu yaptı.

"Bu sorunun çözülmesi Türkiye'nin de çıkarına çünkü AB ile ilişkilerini bozuyor." diyen Mullen, Tatar'ın liderliğinde soruna kalıcı bir çözüm bulmanın zorlaşabileceğine ancak bazı özel sorunları ve Doğu Akdeniz'deki gerilimi çözmek adına bir "yarı yol" anlaşması yapılabileceğine dikkat çekti.

KATHİMERİNİ: “KUZEY KIBRIS’TAKİ KUTUPLAŞMA ARTTI”

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi ise bu seçim sürecinde Kuzey Kıbrıs'taki kutuplaşmanın daha da arttığına dikkat çekti: "Yönetimde söz sahibi olmayı sürdürmek isteyen Kıbrıslı Türklerle, Türkiye ile birlikte yürümek isteyen Kıbrıslı Türkler arasındaki mücadele geçmiş seçimlerde de mevcuttu, ancak yarış hiçbir zaman bu kadar kutuplaşmamıştı."