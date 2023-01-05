Dr. Vaiz’den enfeksiyon uyarısı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, grip virüsünün eskisinden daha ağır seyrettiğinin altını çizdi; direnci düşük olan kişilerin dikkatli olması konusunda uyardı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vaiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Yılbaşı sonrası gripal infeksiyon nedeniyle müracaatlarda büyük artış var.Belki Uzun süre maskeli olduğumuzdan grip virüsü de eskisinden daha ağır seyrediyor. Direnci düşük olanlar dikkatli olsun..."
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