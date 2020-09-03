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Dr. Fazıl Küçük Vakfı Burs başvuruları sürüyor

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Dr. Fazıl Küçük Vakfı bursları, KKTC uyruklu, lise öğrenimini tamamlamış başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrencilere 4 yıl olarak verilecek ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfını da kapsayacak

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Burs başvuruları sürüyor

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak, onun saygınlığını kalıcılaştırmak, gelecek kuşakların belleklerinde her zaman adının yer etmesine katkıda bulunmak, dünya çapında saygınlığını artırmak ve eğitime verdiği önemi anlatmak için “Dr. Fazıl Küçük Bursu” vereceğini açıkladı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı bursları, KKTC uyruklu, lise öğrenimini tamamlamış başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrencilere 4 yıl olarak verilecek ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfını da kapsayacak.

Vakıftan yapılan açıklamada, burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihinin 8 Eylül olduğu kaydedildi.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Burs Komitesi tarafından yapılacak olan değerlendirmeyle başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak devlet bursu almayan aday ve yedek bursiyerler belirlenecek.

Burslara başvurmak isteyenler 172 A, Girne Caddesi, Lefkoşa adresindeki Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na şahsen başvurabilecek.

Detaylı bilgi mesai saatleri içerisinde 228 66 87 – 228 71 81 numaralı telefonlardan alınabilecek.

Dr. Fazıl Küçük Bursu Verilecek Üniversiteler şöyle:

-Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD)

-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAU)

-Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

- Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)

-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)

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