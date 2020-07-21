Dizdarlı'dan önemli tavsiye

Emekli Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı bugün sabah sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımla ülkemizde Covid-19 (koronavirüs)'la mücadelede durumun ne olduğunu değerlendirdi. Dizdarlı paylaşımında Temmuz ayı itibariyle beklenen gelişmelerle birlikte vaka sayısının arttığını ancak bu şekilde giderse Sağlık servislerinin mücadelesinde başarının süreceğini belirterek halk olarak tedbirlerimizi elden bırakmamayı tavsiye etti.

İşte Dr. Bülent Dizdarlı'nın paylaşımı:

COVİD-19 DE DURUMUMUZ NE?

Temmuz ayı ile yeni bir sürece gireceğimiz belliydi. Nitekim yetmiş güne yakın sıfır vakadan sonra ardı sıra ithal vakalarla tanışmaya başladık. Her gün bir iki vaka yakalanıyor.

Önemli mi ? Önemli ama başa çıkılabilir. Belli ki temas gurubu Mart döneminden daha bir hassas çalışıyor ve o dönem ki başarısını taçlandırıyor. Taçlandırıyor ki henüz yerel vakamız yok.

Olmayacak mi? Unutmayın ki traktör lastiğini bile bir küçük çivi patlatabilir. Bunu bilerek yaşamalı tedbirlerimizi asla bırakmamalı, maske sosyal mesafe ve hijene daha çok önem vermeliyiz.

Yerel vakanın ortaya çıkması durumunda panik mi olacağız ? Tabi ki hayır. Daha önce de söylediğim gibi sağlık servisleri bu hâliyle dahi belli sayıda hastayla baş edebilir. Önemli olan sayının logaritmik artmasını, sağlık servislerimizin bir anda çökmesini önlemektir.

Sayın Bakanımız “20 Temmuzdan sonra Pandemi sözünü sileceğiz “dedi ama henüz bir pandemi merkezimiz yok. Şimdi ayaktan tanı biriminin Pandemi merkezine dönüşeceği haberleri var. Olmaz mı ? Yetmiş günü boşa harcarsan olur tabi.

Sahi, o bölümden hızmet alan kalp hastalarının nereye gideceği planlandı mı ? Annelere bebelerini doğru ve sağlıklı emzirmesinin öğretilip sağlandığı emzirme polikliniği nereye alındı? Alt yapısı ile onlarca yıl içinde kurulan ve artık geliştirilmesi beklenen diş hastalıkları bölümü ne oldu? Bu soruların cevabının vatandaşa acil duyurulması lazım. Zira oralardan hızmet alan yüzlerce vatandaş tedirgindir.

Türkiye’den gelen üç tır dolusu malzeme yürekleri ısıttı. Umarım bakanlık hızla bu malzemeyi sağlık servislerine ulaştırır. Malum bir aydır 147 tane ventilatör cihazı geldi ama hâlâ depolarda tutuluyor, bu esnada yoğun bakımda yer olmadığı için hasta sevki yapılıyor. Aynı âkibeti yaşamayalım.

Biz bize bakalım. Yazının sonunda, her ne kadar bir çok yetkili yapmıyorsa da onları dikkate almayıp kendimize üç maddelik koruma programını işletelim. Maske Mesafe Temizlik.