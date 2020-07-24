Dimağ Çağıner'den anlamlı paylaşım

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, son zamanlarda turizm sektörü için yazılanların patrondan çok 20 bin turizm emekçisinin kalbini kırdığı uyarısında bulundu. Otelcilik ve turizmin, insan emeği yoğun bir iş olduğuna dikkat çeken Çağıner, “sadece güç-kuvvet yetmez, kalbinizi ruhunuzu katmanız da gerekiyor ”dedi. Çağıner, turizm sektörü ile çocuk yaşta tanıştığını her yıl yazda Acapulco’ya gidip orada ne iş verirlerse yapmaya çalıştığını belirterek bir iş insanı olarak her zaman çalışanın yanında olduğunu söyledi.

Dimağ Çağıner’in kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle: “Turizm ile çocuk yaşta tanıştım; her yıl yazda Acapulco’ya gider orada ne iş verirlerse bir çocuk olarak yapmaya çalışırdım. Hep çalışanın yanında büyüdüm, bazen yasak olduğu için çalışanların gizli gizli oynadığı adını bilmediğim kağıt oyunun gözetmenliğini yaptım, diğer gün lojman olmadığı için hep birlikte çadırda uyuduk. Hayatımın en güzel zamanlarıydı. O gün bugün bir iş adamı olarak imkanlarım doğrultusunda çalışanımın yanında olmaya çalıştım bilerek haklarını yemedim, yemişsem de önce Allah’tan sonra emekçilerimden af diliyorum. İki gündür sektör olarak işitmediğimiz laf kalmadı. Herkes sanıyor ki oteller bir gemi ve bir çalışanı var o da patronun kendisi ama değil insan emeği yoğun bir iş otelcilik ve turizm üstüne üstlük sadece fabrikadaki emekçi gibi güç kuvvet de yetmez kalbinizi ruhunuzu katmanız da gerekiyor. İşte bu yazılan çizilenler patrondan çok 20 bin turizm emekçisinin kalbini kırıyor. Sadece bilginiz olsun istedim.”