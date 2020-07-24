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Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz

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Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı. Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne günün ilk ışıkları ile birlikte akın etti. Cami çevresinde belirlenen namaz kılma alanları tamamen dolarken, salgın nedeniyle misafir girişleri durduruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli de camide yer aldı. Erdoğan, namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okudu

Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz

Ayasofya'da tarihi gün...

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.  

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 2

CUMHURBAŞKANI KUR'AN-I KERİM OKUDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namaz kılındı.

Cumhurbaşkanı, namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vereceği hutbenin ardından ilk cuma namazını kıldıracak.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 3

Toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin yer aldığı açılış öncesi ilk olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dua programı gerçekleştirildi. 


Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 4

SABAHA KADAR AÇIK KALACAK

Caminin ibadete yeniden açılması sonrasında, sabaha kadar açık kalacağı açıklandı.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 5

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye akın etti.

Camiye giden 11 yerde kurulan güvenlik noktalarından vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na alındı. 


Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 6

Ayasofya Meydanı ve Sultanahmet Havuzlu Park, cuma namazı vaktinden önce vatandaşlarla doldu. Vatandaşlar, Fatih Belediyesince sosyal mesafe kuralı gereği bölümlendirilen yerlerde, cuma namazını bekledi.

Vatandaşlar, seccadeleri üzerinde namaz saatini beklerken, alandaki görevlilerce de su dağıtıldı.


Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 7

ALANA GİRİŞLER DURDURULDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamen dolduğunu ve salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 8

SABAH NAMAZINDA SAF TUTTULAR

Cuma namazı önecsinde ellerinde seccadelerle sabah namazı için gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu. Bunun üzerine bazı vatandaşlar başka camilere giderken, bazıları ise güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı.

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