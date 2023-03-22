Dilek Orhan’dan önemli mesajlar: “Çocuklara bu kadar kötü örnek olmaktan utanmıyor muyuz?”

Şair yazar Dilek Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önemli mesajlar verdi.Dayanışmanın şifasına dikkat çeken Dilek Orhan “Çocuklara, gençlere bu kadar kötü örnek olmaktan utanmıyor muyuz? Bireysel çıkarlarımızı, her koşula uygun muhafaza için susuyor muyuz?” diye sordu.Dilek Orhan’ın paylaşımı şöyle:ELİMİZ KOLUMUZ GERÇEKTEN BAĞLI MI?YOKSA KORKUYOR MUYUZ?YA DA;BİREYSEL ÇIKARLARIMIZI, HER KOŞULA UYGUN MUHAFAZA İÇİN SUSUYOR MUYUZ?SÖVEREK, HAKARET EDEREK HAK ARANMAYACAĞINI, FARK EDEMİYOR MUYUZ?YAŞANAN ONCA İNSANLIK DRAMININ, GÖZLERİMİZİ KAPATINCA YOK OLACAĞINI ZANNEDECEK KADAR DERİN BİR UYKUDA MIYIZ?ORMAN YANINCA; KENDİ AĞACIMIZIN KÜL OLACAĞINI GÖREMEYECEK KADAR BAKAMIYOR MUYUZ?TARİHİN FENERİNİN; ANCAK, BİLİMLE, BİLGİYLE YOLUMUZU AYDINLATACAĞINI HALA ÖNGÖREMİYOR MUYUZ?ÇOCUKLARA, GENÇLERE BU KADAR KÖTÜ ÖRNEK OLMAKTAN UTANMIYOR MUYUZ?TUTSAK BEDENLERDE; ÖZGÜRLÜĞÜ, ADALETİ, MERHAMETİ, ÖZLEYEN RUHLARIMIZ, ZATEN ÖLÜNCE ÖZGÜRLEŞECEK” DİYE DÜŞÜNE DÜŞÜNE ÖMRÜMÜZÜ TÜKETMİYOR MUYIZ?Ölünce, sonsuz uykuya yatacağız, daha da geç kalmadan uyanalım mı? Dayanışmanın şifasının farkına varalım mı?Zifiri karanlıkta, iğne ucu kadar bile olsa ışık varsa ona tutunalım mı?Sevgi şifadır, sevgiyle kalın